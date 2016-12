Sachsen unterstützt seine Hebammen

Der Landtag beendet die Haushaltsverhandlungen. Die Koalition ließ der Opposition etwas Spielraum. Die AfD ging leer aus.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 02.12.2016



Dresden. Sachsens freiberufliche Hebammen erhalten künftig eine zusätzliche Hilfe aus dem Landeshaushalt. Die vor allem ambulante Geburtshilfe leistenden Frauen waren in den vergangenen Jahren durch immens gestiegene Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung in Existenznöte geraten, nicht wenige gaben ihren Beruf deswegen auf. Nun hat die CDU/SPD-Koalition in der Endrunde der Beratungen zum Doppelhaushalt 2017/2018 einen Vorschlag der Grünen aufgegriffen und stellt den Hebammen 175.000 Euro pro Jahr zur Verfügung.

Auch von Linken und Grünen gestellte Anträge auf höhere Zuschüsse für Fanprojekte im Landesfußball fanden Eingang in den Haushalt. So erhöhte die Koalition den bereits von ihr auf 320.000 Euro aufgestockten Landeszuschuss auf nunmehr 450.000 Euro pro Jahr. Davon profitieren Fanprojekte in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Aue, Plauen und Zwickau. Je nach der Höhe der kommunalen Kofinanzierung sowie zugesagter Gelder von Deutscher Fußball-Liga sowie Deutschem Fußball-Bund können erstmals bis zu 1,8 Millionen Euro in "Projekte mit problematischen Fan-Szenen" fließen.

Beide Initiativen blieben die einzigen erfolgreichen Vorstöße der Opposition. Die AfD scheiterte beispielsweise mit ihrem Antrag für ein kostenloses Schulessen. Zur Finanzierung der etwa 300 Millionen Euro teuren Idee hatte die Fraktion auch Kürzungen an den Sachsenring-Zuschüssen vorgeschlagen, verlautete aus der Koalition. Insgesamt gab es etwa 1000 Änderungsanträge.

Nach dem Schlussstrich unter die Verhandlungen gestern Nacht will das Land gut 37,5 Milliarden Euro in den Jahren 2017 (18,6) und 2018 (18,9) ausgeben. Das sind gut 420 Millionen Euro über dem Regierungsentwurf und ist dank hoher Steuermehreinnahmen ein Rekord. Dickster Extraposten ist das Bildungspaket zur Lehrerversorgung mit 214 Millionen Euro. Die Koalitionsfraktionen zeigten sich zufrieden. Es sei gelungen, "nicht den Verlockungen des vielen Geldes zu erliegen", so CDU-Finanzexperte Jens Michel. Obwohl mehr als jeder vierte Euro in Personalkosten fließe, liege die Investitionsquote weiter bei 16 Prozent. SPD-Finanzexperte Mario Pecher sagte, dass der für längerfristige Vorhaben bestimmte Zukunftssicherungsfonds um 330 Millionen Euro auf fast eine Milliarde Euro aufgestockt werde. Aus diesem Topf werden auch der Ausbau von Polizeirevieren sowie neue Ausbildungskapazitäten finanziert.