Sachsen will ehrenamtliche Helfer im Netz besser schützen

erschienen am 19.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Sachsen will ehrenamtliche Flüchtlingshelfer besser gegen Hass im Internet schützen. Dem soll ein Faltblatt dienen, das der Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth am Mittwoch in Dresden vorstellte. Es gibt Hinweise, wie mit diesen Angriffen umzugehen ist. «Wer sich für Hilfe und Integration einsetzt, darf den beleidigenden und bedrohenden Äußerungen in den sozialen Netzwerken nicht schutzlos ausgeliefert sein», sagte Mackenroth: «Es gibt ein Grundrecht auf Meinungsfreiheit, aber kein Grundrecht darauf, andere Menschen zu beleidigen.» Anlass für Mackenroths Initiative waren entsprechende Klagen von Flüchtlingshelfern.