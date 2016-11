Sachsen will härter gegen «Reichsbürger» vorgehen

erschienen am 05.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen hat eine härtere Gangart gegen die sogenannten Reichsbürger angekündigt. Mangels einer einheitlichen Bewegung seien sie als solche zwar bislang kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes, teilte die Behörde am Samstag mit. Allerdings habe man registriert, dass die «Reichsbürger» in den vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsextremistischen Strukturen aktiv sind. In der «Leipziger Volkszeitung» kündigte Innenminister Markus Ulbig (CDU) am Samstag ein Waffenverbot für die Betroffenen an: «Wir müssen dafür sorgen, dass solche Typen nicht in den Besitz von Waffen kommen.» «Reichsbürger» erkennen die Bundesrepublik nicht an.