Sachsen will mehr Inklusion in den Kitas

erschienen am 22.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Behinderte und nicht behinderte Kinder sollen in sächsischen Kitas künftig stärker gemeinsam betreut und erzogen werden. Dafür sollen die Ergebnisse des Landesmodellprojekts «Inklusion in Kindertageseinrichtungen - eine Kita für alle» in die Praxis einfließen, teilte das Kultusministerium am Dienstag mit. Das Landesmodellprojekt startete am 1. Februar 2013 und läuft Ende des Jahres aus, das Ministerium stellte dafür 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. In dieser Zeit wurde an sechs ausgewählten Kitas das Miteinander von Kindern, die vorher in heilpädagogischen Gruppen betreut wurden, und von nicht behinderten Jungen und Mädchen erprobt.

Den Angaben zufolge arbeitet das Ministerium derzeit an einer Änderung der Sächsischen Integrationsverordnung, um den rechtlichen Rahmen abzusichern. Auch Empfehlungen für die Aus- und Fortbildung der Fachkräfte könnten nun nach Abschluss des Modellprojekts erstellt werden, hieß es.