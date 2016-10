Sachsen wirbt in China und Taiwan um Handelspartner

erschienen am 28.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen will im Reich der Mitte um neue Handelspartner werben. Eine 25-köpfige Delegation mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft reist am Montag (31. Oktober) nach China, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Bis zum 5. November stehen die Städte Wuhan, Shanghai und Suzhou auf dem Besuchsprogramm. Neben Maschinenbau-Firmen sind auch Unternehmen aus dem Bereich Umwelt- und Medizintechnik mit von der Partie.

«China ist der wichtigste Handelspartner für Sachsen und das soll auch so bleiben», erklärte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Trotz Rückgängen hätte China nach wie vor großes Potenzial. Mit einem Exportvolumen von rund 5,6 Milliarden Euro steht Sachsen auf Platz 1 der wichtigsten Exportländer für Sachsen.

Nahezu zeitgleich wirbt auch der Branchenverband Silicon Saxony in Taiwan. Organisiert wurde die Reise von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik, der Germany Trade & Invest (GTAI). «Wenn Europas größter Mikroelektronikstandort auf das Silicon Valley Asiens trifft, entstehen unweigerlich enorme Kooperationspotenziale», erklärte Bereichsleiter Peter Alltschekow. Silicon Saxony sei mit seinen gut 300 Unternehmen und Institutionen für taiwanische High-Tech Unternehmen der ideale Standort, um gemeinsam Entwicklungen in der Mikroelektronik voranzubringen, hieß es.