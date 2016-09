Sachsenmilch-KlÃ¤ranlage darf mehr Abwasser reinigen

Sachsenmilch-Kläranlage darf mehr Abwasser reinigen

erschienen am 15.09.2016



Wachau (dpa/sn) - Die Molkerei Sachsenmilch Leppersdorf darf nach einem Beschluss der Landesdirektion Sachsen fast 3000 Kubikmeter mehr Abwasser behandeln als bisher. Ihren Beschluss teilte das Land Sachsen am Donnerstag mit. Bislang betrug die Abwassermenge 13 215 Kubikmeter, nach dem neuen Beschluss sind es 10 350. Bis zu 12 400 Kubikmeter des gereinigten Wassers darf das Werk in den Fluss Große Röder leiten. Dafür muss die Molkerei das Gewässer mit Bäumen bepflanzen und Laichplätze für Fische schaffen, hieß es in der Mitteilung.