Sachsens Autobahnen sind eine Hochburg der Planenschlitzer

Die Polizei geht davon aus, dass die Banden gut organisiert sind. Bei ihren Diebestouren sind sie mitunter sehr wählerisch.

Von Gabi Thieme

erschienen am 06.04.2017



Chemnitz. Auf mehreren Parkplätzen an der A 4 in Thüringen haben Unbekannte in der Nacht zu gestern die Planen von 40 Lastwagen aufgeschlitzt. Betroffen waren Lkw auf den Raststätten Altenburger Land, Teufelstal, Roter Blick und Eichelborn. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, schnitten Unbekannte die Planen von Sattelschleppern aus mehreren Ländern auf, während die Fahrer schliefen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden. Entwendet wurde diesmal nichts. Ganz anders am vergangenen Wochenende, als Planenschlitzer aus einem Lkw bei Nohra 654 Flaschen schottischen Whisky stahlen. Noch "fettere" Beute machten Diebe im Februar in Ronneburg, als sie einen ganzen Sattelauflieger samt seiner Käse-Ladung stahlen.

Das europaweit seit 20 Jahren bekannte Kriminalitätsphänomen beschäftigt die ostdeutschen Länder von Jahr zu Jahr mehr, wie die Landeskriminalämter einschätzen.

2016 haben laut Autobahnpolizei in Thüringen Planenschlitzer aus 129 geparkten Lkw Ladung im Wert von 192.000 Euro gestohlen. Schwerpunkt ist seit Jahren die A 4. Auf deren Parkplätzen wurden 60 Prozent aller Überfälle verübt. Dies gilt auch für Sachsen, wo laut LKA ebenfalls im Bereich der A 4 das Gros der Ladungsdiebstähle angezeigt wird. Als Haupttransitachse biete diese Autobahn offenbar für Täter "eine große Zahl an Gelegenheiten als auch entsprechende Fluchtmöglichkeiten", so ein LKA-Sprecher. Die Zahlen für 2016 lägen erst im Laufe des Aprils vor. Im ersten Halbjahr waren 157 aufgeschlitzte Fahrzeuge in Sachsen erfasst worden. Der gestohlene Warenwert belief sich auf 560.000 Euro. Im Bereich der Chemnitzer Polizei gab es 2016 insgesamt 23 Überfälle mit 362.000 Euro Gesamtschaden. Im ersten Quartal 2017 waren es vier. Darunter einer Ende Februar auf dem Parkplatz Neukirchener Wald der A 72, wo aus einem Sattelzug 81 Aluminiumbarren entwendet wurden.

Als wichtige Transitroute ist die A 4 auch im bundesweiten Vergleich einer der Schwerpunkte der Planenschlitzer, bestätigt das Bundesamt für Güterverkehr. Laut dessen jüngster Studie zu Ladungsdiebstählen sei deren Anzahl erneut gestiegen. Generell würden Autobahnen in Grenzregionen und des Transitverkehrs bevorzugt. In Ostdeutschland gelte das auch für die A 9 und die A 14. Das Bundesamt für Güterverkehr spricht von einer steigenden Tendenz bei Ladungsdiebstählen. Obwohl nicht jeder Übergriff angezeigt werde, gehe man von einer hohen vierstelligen Anzahl von Taten aus, sagte ein Sprecher. Die deutsche Versicherungswirtschaft spricht von Schäden durch Diebstähle im Transportbereich von 300 Millionen Euro - eingerechnet auch entwendete Lkw.

Die Ermittler gehen von gut organisierten Banden aus, die arbeitsteilig ausspähen, abladen und abtransportieren, was für sie lukrativ ist. "Die Polizei fährt regelmäßig Streife, kann aber nicht alle Parkplätze permanent überwachen. Zudem spähen die Diebe auch die Polizei selbst aus", sagte Sven Krahnert, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz. "Wenn wir durch sind, wissen die Täter, sie haben erst mal Ruhe." Das Aufrüsten der Planen mit Induktionsschleifen, die Beschädigungen sofort signalisieren, sei vielen Spediteuren zu teuer, da ihre Ladung ohnehin versichert ist.