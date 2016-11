Sachsens Autos sind sicherer geworden

Fast drei Viertel der Gebrauchten kommen mängelfrei durch die Hauptuntersuchung des Tüv - darunter vor allem deutsche Fabrikate.

Von Andreas Rentsch

erschienen am 04.11.2016



Die Abwrackprämie wirkt noch. In Sachsen besonders: Weil hierzulande seinerzeit überdurchschnittlich viele Kfz-Besitzer ihr altes Auto verschrotten ließen, um an 2500 Euro Staatszuschuss für einen Neu- oder Jahreswagen zu kommen, ist die Fahrzeugflotte im Freistaat besser in Schuss als anderswo. Beleg dafür ist der Tüv-Mängelreport: Bei mehr als 72 Prozent aller Fahrzeuge seien in der Hauptuntersuchung keinerlei Mängel festgestellt worden, sagt Klaus Kaiser vom Tüv Süd. Bundesweit lag die Quote bei nur 67 Prozent. Für die Studie hat der Tüv-Verband Daten von rund neun Millionen Hauptuntersuchungen in ganz Deutschland ausgewertet.

Demnach sind in Sachsen zwischen Juli 2015 und Juni 2016 nur 15,6 Prozent aller bei der HU geprüften Autos mit erheblichen Mängeln aufgefallen. Im Jahr zuvor waren es noch 16,8 Prozent. Damit liegt die östlichste Region des Tüv Süd rund vier Prozentpunkte unter Bundesschnitt. Unabhängig vom Fahrzeug-alter gebe es am häufigsten Probleme an Front- und Rückscheinwerfern, Blinkern oder anderer Beleuchtung, sagt Klaus Brüggemann vom Tüv-Verband. Je nach Modell seien aber auch Mängel an den Bremsen, am Fahrwerk oder beim Motormanagement zu verzeichnen.Schaut man auf einzelne Marken, fällt das Ergebnis recht positiv für die deutschen Hersteller aus. So führen bei den jungen Gebrauchten der Porsche 911 Carrera und Mercedes GLK das Ranking im Tüv-Report an. Bei beiden Modellen wies nur jedes fünfzigste geprüfte Fahrzeug erhebliche Mängel auf - das ist Bestwert. Zum Vergleich: Bei genauso alten Kia-Modellen vom Typ Sportage oder Sorento fiel fast jeder zehnte Prüfkandidat durch.