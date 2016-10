Sachsens Frauen bei der Geburtenrate an der Spitze

erschienen am 17.10.2016



Berlin (dpa/sn) - Frauen in Sachsen bekommen im Schnitt die meisten Kinder in Deutschland. Laut einer am Montag veröffentlichten Erhebung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden betrug im Jahr 2015 die Geburtenrate 1,59 Kinder pro Frau. Deutschlandweit lag sie bei 1,50 Kindern pro Frau. Dies ist laut Statistischem Bundesamt der höchste Wert seit 1982. «Die seit 2012 beobachtete positive Entwicklung setzte sich damit fort», teilte die Behörde mit.

Sachsen liegt bei der Geburtenrate bereits seit 2011 an der Spitze der Statistik. In den vergangenen fünf Jahren stieg der Wert von 1,51 auf 1,59 Kinder pro Frau.

Deutschlandweit fiel der Anstieg 2015 nur halb so stark aus wie im Jahr zuvor. Vor allem bei deutschen Frauen nahm die Geburtenrate 2015 nur geringfügig zu: von 1,42 auf 1,43 Kindern. Bei den Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit stieg sie dagegen deutlich von 1,86 auf 1,95 Kindern.

Die Mütter in Deutschland werden bei der Geburt ihres ersten Kindes immer älter. Im Vergleich zum Jahr 2014 stieg das Durchschnittsalter von 29,6 auf 29,7 Jahre.