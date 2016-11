Sachsens Grüne wählen Melcher und Kasek zur Doppelspitze

erschienen am 26.11.2016



Glauchau (dpa/sn) - Christin Melcher und Jürgen Kasek bilden die neue Doppelspitze der sächsischen Grünen. Während die 33-jährige Kreisverbandschefin aus Leipzig vom Landesparteitag in Glauchau (Kreis Zwickau) am Samstag knapp 90 Prozent Zustimmung erhielt, stimmten nur 59 Prozent der mehr als 120 Delegierten für eine zweite Amtszeit Kaseks als Co-Vorsitzender. Zuvor war Kritik an der Konzentration des 36-Jährigen auf den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus in den vergangenen zwei Jahren laut geworden, hinter dem die Vermittlung anderer grüner Themen zurückgeblieben sei. Melcher folgt als Co-Vorsitzende Christin Bahnert (35) nach, die nicht mehr antrat.