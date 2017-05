Sachsens Kinder entdecken Nachbarsprachen

erschienen am 18.05.2017



Görlitz/Luby (dpa) - Immer mehr Kinder in Sachsen interessieren sich für Tschechisch oder Polnisch. Mit 5200 Schülern lernen im laufenden Schuljahr rund doppelt so viele die Sprache der Nachbarländer wie noch vor zehn Jahren. Der Anteil bei insgesamt 360000 Schülern ist allerdings nach wie vor niedrig. Damit sich das ändert, entdecken nun bereits die Kleinsten die Nachbarsprache für sich - vor allem entlang der Grenze. In den sechs grenznahen Landkreisen gibt es nach Angaben der Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung etwa 50 sächsische Kindergärten, die sich in unterschiedlicher Form mit Tschechisch oder Polnisch beschäftigen.