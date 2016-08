Sachsens Kita-Erzieher fordern mehr Zeit fÃ¼r Kinder

Von Tino Moritz

erschienen am 31.08.2016



Dresden. Sachsens Erzieher geben sich mit den bisherigen Zusagen zur Verbesserung der Kinderbetreuung nicht zufrieden. Um die Vorgaben des Sächsischen Bildungsplans umzusetzen, soll der Freistaat im neuen Doppelhaushalt pro Jahr 40 Millionen Euro bereitstellen. Damit könnten zwei Wochenstunden zur Vor- und Nachbereitung finanziert werden, lautet der Vorschlag aus der Kampagne "Weil Kinder Zeit brauchen", der der "Freien Presse" vorliegt.

Die SPD-Fraktion teilte mit, dass sie intern über den Vorschlag diskutiere. Das Kultusministerium verwies hingegen darauf, dass die Träger der Einrichtungen die Zeit von sich aus schon jetzt gewähren könnten. Sie hätten durch die verbesserten Personalschlüssel für die Kita-Betreuung dafür auch "größere Spielräume".

Auch der Sächsische Städte- und Gemeindetag sieht keinen "aktuellen Handlungsbedarf". Für 2014 bezifferte er die Kita-Betriebskosten, zu denen auch die Bezüge der landesweit damals etwa 30.000 Erzieher zählen, auf 1,36 Milliarden Euro.

Mit 716 Millionen Euro trugen die Kommunen davon 52 Prozent. Der Freistaat steuerte demnach mit knapp 422 Millionen Euro etwa 31 Prozent bei. Die Eltern, die für die Betreuung ihrer Kinder Elternbeiträge entrichten, kamen mit knapp 226 Millionen Euro auf einen Anteil von gut 17 Prozent.

Pro Kind drei Minuten mehr Zeit

In den Kindergärten gilt ab Donnerstag ein neuer Personalschlüssel. Erzieher und Eltern wollen mehr. Kann die SPD helfen?

Vor zwei Jahren wählten die Sachsen den Landtag. Im Wahlkampf zuvor hatte ein Thema im Fokus gestanden, das mittlerweile in Vergessenheit geraten zu sein scheint - die Kinderbetreuung.

Das dürfte zum einen daran liegen, dass mit Lehrern und Polizisten zwei andere Problemberufsgruppen die Sorgen der Erzieher überlagern - noch dazu, weil deren Nachschub im Unterschied zu Vorgenannten mit jährlich um die 2000 ausgebildeten Erziehern gesichert ist. Zum anderen haben sich CDU und SPD beim Kita-Betreuungsschlüssel dann ja tatsächlich zu geringfügigen Verbesserungen durchgerungen, wenn auch nicht in dem Maße, in dem sich das viele Erzieher und Eltern gewünscht hätten. Sie sprechen von "Trippelschritten".

Am Donnerstag tritt die zweite von vier Stufen in Kraft: Dann ist den sächsischen Kindergärten vorgeschrieben, das Verhältnis von einem Erzieher zu zwölf Kindern nicht zu unterschreiten. Ursprünglich lag die Vorgabe für die Betreuung der Drei- bis Sechsjährigen bei 1:13, bevor sie zum 1. September 2015 auf 1:12,5 angehoben wurde. Im September 2017 und im September 2018 soll dann der Schlüssel für die Krippenkinder verbessert werden, von derzeit immer noch 1:6 zunächst auf 1:5,5 und schließlich auf 1:5.

Die Relation von Erziehern und Kindern gilt als Gradmesser für die Qualität der Kinderbetreuung. Sachsen schneidet im innerdeutschen Vergleich seit Jahren miserabel ab - und das wird auch ab September nicht anders sein, falls andere Bundesländer ihr bisheriges Niveau nicht deutlich senken.

In Sachsen gibt es laut Kultusministerium mittlerweile mehr als 2900 Kindertageseinrichtungen, etwas mehr als jede zweite davon wird von freien Trägern betrieben. Manche Kita hat ihren Ärger schon vor einem Jahr in kreative Protestformen verpackt - so wie das Pulsnitzer "Spatzennest". Auf seinem Plakat waren zwei Bilder einer Kindergartengruppe mit Erzieherin zu sehen, eines vom 31. August 2015 und eines vom 1. September, verbunden mit der Frage nach dem - nicht vorhandenen - Unterschied.

Tatsächlich zeigen Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, dass durch die neueste Schlüsselverbesserung für einen durchschnittlichen Kindergarten eine Erzieherin 2,8 Minuten mehr Zeit pro Kind am Tag hat. Wenig sichtbar dürfte die 1:12-Relation vor allem in den Einrichtungen sein, in denen kein zusätzlicher Erzieher eingestellt wird. So ergibt sich etwa für die zwölf kommunalen Einrichtungen in Plauen bei zuletzt 456 betreuten Kindergartenkindern rein rechnerisch ein personeller Mehrbedarf von 1,5 Vollbeschäftigten - der sich schlecht durch Neueinstellungen erreichen ließe.

"In kleinen Kommunen mit kleinen Einrichtungen wird es eher zu einer Aufstockung von Teilzeitverträgen kommen", weiß auch Gemeindetag-Geschäftsführer Mischa Woitscheck. Selbst in Dresden (plus 31 Erzieher auf 28 neuen Stellen), Leipzig (plus zehn Erzieher) und Chemnitz (plus elf Vollzeitstellen) halten sich die zusätzlichen Kräfte in den kommunalen Kitas ab Donnerstag in Grenzen, wie eine Umfrage der "Freien Presse" ergab.

Dass im März 2016 mit knapp 32.000 trotzdem landesweit immerhin 1174 Erzieher mehr in Sachsen gearbeitet haben als ein Jahr zuvor, lag wohl schon damals weniger am ersten "Trippelschritt" als an der Zunahme um knapp 8000 auf gut 296.000 Kinder - was auch mit dem alten Personalschlüssel eine Aufstockung zur Folge gehabt hätte.

Für Freiberg gibt die Stadtverwaltung bis Jahresende 144 und damit sechs zusätzliche Mitarbeiter an, in Zwickau sind es schon jetzt mit 182 sieben mehr als vor einem Jahr. Das hat den Grund, dass Zwickau - auf eigene Kosten: 377.000 Euro - die 1:12-Schlüsselanpassung um ein Jahr vorzog. "Kinder- und Familienfreundlichkeit waren und sind dem Zwickauer Stadtrat und der Verwaltung wichtig", sagt Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) zur Begründung. Auf ihren Parteichef Martin Dulig ruhen nun die Hoffnungen der Erzieher. Der Wirtschaftsminister schrieb neulich auf Facebook: "Nach wie vor sind zu wenig Erzieherinnen und Erzieher pro Kind da."