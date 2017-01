Sachsens Linke registrieren mehr neue Parteimitglieder

erschienen am 05.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Die sächsischen Linken haben im vergangenen Jahr 328 neue Mitglieder in ihren Reihen begrüßt. «Das ist ein neuer Rekordwert und gleichzeitig eine Trendwende: Erstmals seit Parteineubildung 2007 übertraf damit die Zahl der Neueintritte die Zahl der verstorbenen Mitglieder (281)», teilte die Partei am Donnerstag in Dresden mit. Allerdings hält der Mitgliederschwund in absoluten Zahlen an. Denn weitere 394 Mitglieder Linke verließen die Partei durch Austritt, vornehmlich aus Altersgründen. Lediglich 5 Prozent der Betroffenen hätten politische Gründe angegeben, hieß es.

Das jüngste Neumitglied war zum Zeitpunkt seines Eintritts 16 Jahre alt, das älteste 68 Jahre. Das Durchschnittsalter der Neuen beträgt 31,2 Jahre. «Die Zuspitzung der politischen Auseinandersetzung der letzten drei Jahre bringt offensichtlich insbesondere jüngere Menschen immer öfter dazu, sich auch klassisch parteipolitisch zu organisieren», sagte Landesgeschäftsführerin Antje Feiks. Die Zahlen täuschen aber nicht über das hohe Durchschnittsalter hinweg. Es liegt bei 68,1 Jahren. Ende 2016 hatte die Partei in Sachsen noch 8310 Mitglieder, 1990 waren es bei der damaligen SED-PDS mehr als 71 000.