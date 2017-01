Sachsens Polizei rüstet sich für den Anti-Terror-Kampf

Polizei und Justiz reagieren auf veränderte Bedrohungen. Ein neues Polizeigesetz sieht darüber hinaus weitere Befugnisse und Einschnitte in Rechte vor.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 11.01.2017



Dresden. Sieben gepanzerte und dennoch schnelle Fahrzeuge verstärken seit Mittwoch die Spezialeinheiten der Bereitschaftspolizei sowie die Sondereinsatzkommandos. Die Land Cruiser eines japanischen Herstellers wurden dafür so ausgestattet, dass sie mit zwei Tonnen zusätzlicher Last dem Kugelhagel von Maschinengewehren und selbst Explosionen standhalten. "In ihrem Schutz können Interventionskräfte bei lebensbedrohlichen Terror- oder Amoksituationen bis nah an den Einsatzort fahren, um dann einzugreifen", sagte Innenminister Markus Ulbig (CDU) am Mittwoch bei der Fahrzeugübergabe in Dresden.

Die Geländewagen wurden aus dem Anti-Terror-Paket finanziert, das der Freistaat Ende Juli beschlossen hatte. Es war eine Reaktion auf Anschläge in Paris, Brüssel und vor allem in Nizza. Ulbig sieht große Teile des 15-Millionen-Euro-Pakets im Freistaat bereits umgesetzt. So seien 1600 schusssichere Helme angeschafft worden, neue Schutzwesten gebe es nur noch mit Stichschutz, ältere würden nachgerüstet. Gegen Langwaffenbeschuss wurden 1400sogenannte Plattenträger angeschafft, die den Körper vom Hals bis zum Oberschenkel schützen. Gleichzeitig würde die Neuausrüstung der Polizei mit einer neuen Dienstpistole sowie mit einer Mitteldistanzwaffe - ein hochpräzises Selbstladegewehr - vorangetrieben, so der Minister.

"Wir setzen alles daran, die Bürger so gut wie möglich zu schützen", sagte Ulbig, der für 2017 Chef der Innenministerkonferenz der Länder ist. Er begrüßte die neuen Vorschläge vom Bund zum Umgang mit "Gefährdern". Abschiebungen funktionierten aber nur, "wenn die Bundesregierung endlich mehr Druck auf die Herkunftsländer macht, damit diese Pässe ausstellen", sagte er.