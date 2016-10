Sachsens Schüler vorn in Deutsch und Englisch

Im Auftrag der Bildungsministerkonferenz wurde die Sprachkompetenz der Schüler getestet. Sachsens Neuntklässler sind spitze. Doch was ist das wert?

Von Eva Prase

erschienen am 28.10.2016



Dresden. Schüler aus Sachsen und Bayern haben bei der jüngsten Bildungsstudie im Bundesvergleich am besten abgeschnitten. Getestet wurden dabei die sprachlichen Fähigkeiten von rund 37.000 Neuntklässlern. Im Fach Englisch wurde verstehendes Hören und Lesen geprüft, in Deutsch wurde Lesen, Zuhören und Orthografie analysiert.

Die Prüfungen fanden im Auftrag der Bildungsministerkonferenz an 1714 Schulen statt, sie wurden vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) durchgeführt. In jeder der nach einem Zufallsprinzip gewählten Schulen, so teilte das IQB mit, sei per Zufall eine Testklasse bestimmt worden. Wie dieser Zufall konkret sichergestellt wurde, teilte das Institut nicht mit.

Sachsens Schüler legten in allen Bereichen im Vergleich zur letzten Prüfung zu und belegten Spitzenplätze. Beim Lesen und Zuhören im Fach Deutsch errangen Sachsens Schüler den ersten Platz, bei der Orthografie den zweiten. Auch in Englisch holten die Sachsen auf. Beim vergangenen IQB-Vergleichstest im Jahr 2009 noch unter Durchschnitt, belegten sie jetzt im Leseverstehen den dritten Platz. Steigerungen gab es auch beim Hörverstehen in Englisch, aber hier reichte es bundesweit nur zum unteren Mittelmaß.

Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) hat sich erfreut über das Abschneiden gezeigt. "Den Schülern gebührt nicht nur Lob für die tolle Leistung, vor allem gilt den Lehrerinnen und Lehrern Dank für ihren hervorragenden Unterricht. Die Maßnahmen zur Verbesserung des Unterrichts haben sich ausgezahlt. Das zeigt sich besonders bei den zum Teil deutlichen Fortschritten im Fach Englisch."

Zugleich warnte die Ministerin vor Fehlanreizen in der Schulpolitik. "Der Einbruch im Gesamtergebnis von Baden-Württemberg zeigt anschaulich, dass sich schulfachliche Experimente und Umbrüche im Schulsystem zu Lasten der Schülerleistungen auswirken", sagte Brunhild Kurth. Umstellungen im Schulsystem würden Zeit und Kraft kosten, so die Ministerin weiter. Lehrkräfte müssten sich neu orientieren, anstatt sich auf die Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität konzentrieren zu können.

Frank Haubitz, Vorsitzender des Philologenverbandes in Sachsen, freut sich über das Ergebnis und sieht die Arbeit der Pädagogen bestätigt, "die eben trotz zum Teil widriger Umstände Hervorragendes leisten". Haubitz ist ausgebildeter Mathematik- und Geografielehrer und zudem Direktor des Gymnasiums in Dresden/ Klotzsche. Er neigt, trotz seiner positiven Grundaussage, nicht zu Überschwang. "Wenn ein Rennen langsam läuft und man gewinnt, darf man den Sieg nicht überbewerten." Zum anderen müsse man fragen, ob die Durchführung der Studie nach den selben Kriterien ablief wie jene 2009. "Ich kann nicht einschätzen, ob die Aufgaben leichter geworden sind", sagte Haubitz.

Das sich positiv darstellende Ergebnis der sächsischen Schüler führt er auch darauf zurück, dass in den Jahren seit der letzten Studie die Schwerpunkte im Unterricht geändert wurden. "Gerade im Englischunterricht haben wir in Sachsen verstärkt das Lesen und Hörverstehen, und weniger das Schreiben gefördert." Das wirke sich natürlich nun bei dem Test, der genau diese Fähigkeiten untersucht, positiv aus.

Haubitz meint zudem, dass die Ergebnisse noch besser sein könnten. "Ohne den Lehrer- und Stundenausfall, den wir haben, wären die Leistungen noch besser." Seine Hoffnung ist, dass das soeben von der Landesregierung verabschiedete und mit 383 Millionen Euro ausgestattete "Lehrerpaket" Maßnahmen im Schulbereich möglich macht, die die Unterrichtsqualität stabilisieren.