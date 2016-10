Sachsens Unis wehren sich gegen Abbau von StudienplÃ¤tzen

Sachsens Unis wehren sich gegen Abbau von Studienplätzen

Gegen die vom Freistaat geplante Obergrenze von 95.000 Studenten ab 2025 gibt es Widerstand der drei größten Hochschulen.

Von Tino Moritz

erschienen am 11.10.2016



Dresden. Acht Jahre ohne Stellenabbau - das gab es für Sachsens Hochschulen noch nie seit 1990. Nun lockt sie der Freistaat mit genau dieser Zusicherung, wenn sie den Hochschulentwicklungsplan 2025 unterschreiben. Er gebe ihnen "Sicherheit und eine langfristige Perspektive", verspricht Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD).

Nur hat die Vereinbarung einen Preis, der vor allem den drei größten Hochschulen des Landes teuer vorkommt: Nach Ablauf der acht Jahre soll es an der Universität Leipzig und an den Technischen Universitäten (TU) Dresden und Chemnitz nur noch 62.400 Studenten geben. Ab 2025 wären das gegenüber den dort bisher noch mehr als 73.000 Studenten rund 10.000 - also 15 Prozent - weniger. Damit trügen die drei Universitäten fast im Alleingang die Einschnitte, um die landesweite Obergrenze von 95.000 Studenten einzuhalten. Auf diese "Zielgröße" hatten sich CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag 2014 festgelegt.

Vor der Umsetzung warnt nun der neue Rektor der TU Chemnitz, Gerd Strohmeier. Eine Reduzierung wäre "schädlich für die Region - in erster Linie für die Wirtschaft", sagte er der "Freien Presse". Auch seine Amtskollegen aus Leipzig und Dresden lehnen den vorgeschriebenen Studentenschwund ab. Im Landtag wiesen die Leipziger Rektorin Beate Schücking und der Dresdner TU-Rektor Hans Müller-Steinhagen kürzlich eindringlich auf praktische Probleme bei der Umsetzung hin.

Ähnlich argumentiert Linke-Wissenschaftspolitiker Falk Neubert, der das Abbauziel "vollkommen unrealistisch" und einen "großen Fake" nennt. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) spricht von "genau dem falschen Schritt". Sachsen brauche "nicht weniger Studierende, sondern mehr".

Parteifreundin Stange verteidigt indes den Plan 2025. Es handele sich "nicht um drastische Vorgaben, sondern um Zielzahlen mit einem Toleranzbereich von plus/minus zehn Prozent", sagte die Ministerin der "Freien Presse". Wer den Plan nicht unterzeichne, müsse Stellen abbauen. Insgesamt sichere er den Hochschulen von 2017 bis 2025 immerhin 9034 Stellen zu, warb Stange.

Deshalb werden wohl auch die drei großen Universitäten unterschreiben - und auf den Faktor Zeit hoffen. Selbst der Rektor der TU Bergakademie Freiberg, Klaus-Dieter Barbknecht, setzt darauf, dass der Abbau der Studienplätze bei "anders verlaufenden Entwicklungen" wieder korrigierbar ist.

TU-Chemnitz-Rektor: "Studenten-Obergrenze ist falsch" Gerd Strohmeier, der neue Rektor der TU Chemnitz, will Reduzierung der Studierendenzahl nicht hinnehmen Seit dem 1. Oktober ist Prof. Dr. Gerd Strohmeier der 32. Rektor innerhalb der 180-jährigen Geschichte der Technischen Universität Chemnitz und ihrer Vorläufereinrichtungen. Nach seiner Wahl hatte er angekündigt, vor allem Gestalter und nicht Verwalter sein zu wollen. Udo Lindner wollte von ihm wissen, wo er den dringendsten Handlungsbedarf sieht. Freie Presse: Ihr Vorgänger, Professor van Zyl, ist aus dem Amt geschieden, weil er in Sachsen kaum noch Gestaltungsspielräume als Rektor sah. Macht das Wissenschaftsministerium den Hochschulen im Freistaat zu viele Vorschriften? Professor Strohmeier: So würde ich das nicht formulieren, wenngleich auf die Einhaltung der Hochschulautonomie zu achten und eine zu starke Zentralisierung und Überregulierung zu vermeiden ist. Natürlich gibt es auch Themen, bei denen zum Teil unterschiedliche Interessen bestehen. Der Freistaat will zum Beispiel die derzeit über 106.000 Studierenden bis 2025 auf 95.000 senken. Für Chemnitz bedeutet das, dass wir von derzeit zwischen 11.000 und 12.000 auf 9400 schrumpfen müssten. Damit kann ich als Rektor natürlich nicht einverstanden sein, zumal es auch gegen den gegenwärtigen Trend spricht. Schließlich sind in Sachsen - insbesondere auch in Chemnitz - die Studierendenzahlen entgegen verschiedener Prognosen nicht eingebrochen. Stattdessen bewegen sie sich auf einem sehr hohen Niveau. Was stört Sie an der Planung, wenn man bedenkt, dass die Reduzierung bei den Studenten laut Wissenschaftsministerium nicht einhergehen soll mit einer adäquaten Reduzierung des Unipersonals? Weil es schädlich für die Region wäre - in erster Linie für die Wirtschaft. Zu denken ist hier an den vieldiskutierten Fachkräftemangel im akademischen Bereich. Wenn wir weniger Studierende in der Region ausbilden, wird es den sächsischen Unternehmen noch schwerer fallen, den benötigten qualifizierten Nachwuchs zu finden. Außerdem verschlechtern wir für die jungen Menschen in der Region die Chancen, hier studieren zu können. Sollten sie uns deshalb verlassen, wird es sehr schwer werden, sie später wieder in die Region zurückzuholen. Für die Lehre und für die Forschung wäre ein günstigeres Verhältnis von Lehrkräften und Studenten doch aber sinnvoll? Das schon, aber das Betreuungsverhältnis kann nicht das wirkliche Argument für den vorgeschlagenen Abbau der Studierendenzahlen sein. So wird im Entwurf zur Hochschulentwicklungsplanung 2025 auch darauf verwiesen, dass Sachsen schon jetzt ein vergleichsweise gutes Betreuungsverhältnis hat. Auf der einen Seite soll die TU Chemnitz perspektivisch die Studentenanzahl reduzieren, auf der anderen Seite wird erwartet - weil im Land in Größenordnungen Lehrer fehlen - dass deren Ausbildung aufgestockt wird. Wie geht das zusammen? Zunächst einmal sind wir sehr froh darüber, zumindest temporär die Lehramtsausbildung für Grundschulen in Chemnitz wieder bekommen zu haben. Wir möchten die Lehramtsausbildung grundsätzlich auch verstetigen und ausdehnen - zum Beispiel auf das Berufsschullehramt. Dafür gibt es auch aus der Wirtschaft entsprechende Forderungen. Das werden wir als Universität aber auf keinen Fall auf eigene Rechnung machen können, indem wir zum Beispiel Institute oder eine Fakultät schließen. Außerdem dürften wir noch weniger Studierende in anderen Bereichen, etwa im MINT-Bereich, aufnehmen, wenn die zusätzlichen Lehramtsstudierenden Teil der "Obergrenze" von 9400 wären - wobei ich noch einmal betone, dass ich diese "Obergrenze" generell für falsch halte. Was spricht eigentlich für ein Studium an der TU Chemnitz? Wir haben äußerst interessante, zukunftsweisende Studiengänge in einem sehr breiten Fächerspektrum. Zudem haben wir ein gutes Betreuungsverhältnis und eine ebenso gute Studieratmosphäre. Sicher mögen auch weiche Faktoren eine Rolle spielen, etwa dass Studierende in Chemnitz gut bezahlbare Wohnungen finden. Aber ich höre dieses Argument sehr ungern in der Diskussion, weil die TU und die Stadt Chemnitz weit mehr bieten. Gibt es belastbare Kriterien, die für die Studienortwahl von jungen Leuten entscheidend sind? Eine wichtige Rolle spielen nach unseren Erfahrungen die wissenschaftliche Kompetenz und der Erfolg einer Uni. Dieser macht sich unter anderem an der Beteiligung an der Exzellenzstrategie fest. In Chemnitz haben wir mit dem Leichtbauforschungsschwerpunkt "Merge" einen eigenen Bundesexzellenzcluster. Diesen wollen wir in der kommenden Exzellenzstrategie-Runde unbedingt als Chemnitzer Bundesexzellenzcluster halten. Überdies überlegen wir, wie wir unser Engagement im Rahmen der Exzellenzstrategie ausbauen können. Die sächsische Wissenschaftsministerin hat jüngst gefordert, dass Gesellschaft und Wirtschaft stärker von den Hochschulen profitieren müsse. Wie wird die TU Chemnitz ihrer Verantwortung in der Region gerecht? Ich stimme der Ministerin zu: Die Zusammenarbeit der Universitäten - natürlich auch unserer - mit der Wirtschaft muss weiter ausgebaut werden. Wir wünschen uns mehr Forschungsaufträge aus der Wirtschaft, auch wenn das Einwerben von Drittmitteln bei Klein- und Mittelständischen Unternehmen deutlich schwieriger ist als bei Konzernen. Derzeit kommen etwas mehr als zehn Prozent unserer Drittmittel aus der Wirtschaft. Grundsätzlich müssen und wollen wir den Transfer von wissenschaftlichen Leistungen in die Wirtschaft ausbauen. Überdies gilt es, bei unserem Studienangebot den regionalen Arbeitsmarkt im Auge zu haben. Ist den Unternehmen in der Region ausreichend bekannt, welche Leistungen sie von der Universität erwarten können? Nicht zwingend, deshalb müssen wir ein Forschungs- und Leistungsinformationssystem schaffen, das die Leistungsfähigkeit unserer Universität transparent macht. Jeder, der von außen auf uns schaut, egal ob das potenzielle Studierende, Unternehmen oder Medienvertreter sind, soll sofort einen Überblick bekommen, was unsere Schwerpunkte und Angebote sind. Dies würde auch intern zu einer größeren Transparenz führen, mit der Chance, besser interdisziplinär kooperieren zu können. Zudem ist es erforderlich, die Marke "TU Chemnitz" weiter zu entwickeln und deutlicher nach außen zu kommunizieren. Ihre Amtszeit beträgt erst einmal fünf Jahre. Wo soll die Uni im Jahre 2021 stehen? Äußerst wichtig ist für mich in den nächsten Jahren die aktive Vermittlung der Interessen der TU, zum Beispiel bei der aktuellen Hochschulentwicklungsplanung. Leider haben wir auf unsere Stellungnahme zum Entwurf des Hochschulentwicklungsplanes, die wir Anfang Juli abgegeben haben, trotz Nachfrage noch keine Antwort erhalten. Darüber hinaus müssen wir unsere Konkurrenzfähigkeit stärken. Das heißt unter anderem, dass wir uns im Rahmen der Bundesexzellenzstrategie strukturell noch besser aufstellen wollen. Auch international müssen wir sichtbarer werden. Schon jetzt kommen mehr als 20 Prozent unserer Studierenden aus dem Ausland. Auf der anderen Seite dürfen wir unsere Bodenhaftung nicht verlieren. Deshalb möchte ich die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Region, der Stadt, den Unternehmen, den Bildungs- und Kulturträgern, fortsetzen und ausbauen.