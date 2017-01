Sachsens beste Geografie-Schüler ausgezeichnet

erschienen am 06.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Die besten Geografie-Schüler Sachsens kommen aus Görlitz und dem mittelsächsischen Halsbrücke. Die landesweite Geografie-Olympiade gewannen in diesem Jahr Tony Wagner von der Scultetus-Oberschule Görlitz (Klasse 10) und Göram L. Kamanda von der Oberschule Halsbrücke (Klasse 7), wie das Kultusministerium am Freitag mitteilte. An dem vierstufigen Wettbewerb hatten fast 19 000 Schüler teilgenommen - mehr als je zuvor. 24 Finalisten kämpften in Dresden schließlich um den Titel des Sachsenmeisters in Geografie. Gefragt waren geografisches Wissen und topographische Kenntnisse.