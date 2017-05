Sachsens neue Blütenkönigin Laura I. kommt aus Zwenkau

erschienen am 06.05.2017



Mügeln (dpa) - Die Studentin Laura Kirschner aus Zwenkau (Kreis Leipzig) ist 21. Sächsische Blütenkönigin. Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) krönte die 25-Jährige am Samstag beim Blütenfest in Mügeln (Nordsachsen) zur Nachfolgerin von Janett I. Kirschner hatte zuvor eine Jury von ihrem Fachwissen beim Obstbau sowie durch Auftreten, Äußeres, Rhetorik und Ausstrahlung überzeugt und sich gegen zwei Mitbewerberinnen durchgesetzt. Sie erhielt ein Preisgeld von 500 Euro. Mehrere tausend Gäste kamen zu dem Blütenfest.

Blütenprinzessinnen wurden die 21-jährige Studentin Sarah Braun aus Mügeln sowie die 29-jährige Agrarexpertin Anna Dohrmann aus Brandis, die je 100 Euro bekamen. Sämtliche «Hoheiten» werden nun für ein Jahr den sächsischen und seit 2012 auch den Obstbau von Sachsen-Anhalt auf Messen und Ausstellungen im In- und Ausland wie der Grünen Woche in Berlin oder bei verkaufsfördernden Aktionen vertreten.

Der Landesverband Sächsisches Obst erwartet auf dem 4400 Hektar großen Anbaugebiet nach den kühlen Temperaturen und Frostnächten der vergangenen Tage mit etwa 110 000 Tonnen eine «etwas unterdurchschnittliche Ernte». Bei den Äpfeln, die rund 60 Prozent ausmachen, wird noch mit normalen Eträge gerechnet. Vor allem bei Kirschen werde es aber deutliche Einbußen geben, hieß es.