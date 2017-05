«Sachsensumpf»-Prozess: Hauptangeklagt schildert Werdegang

erschienen am 08.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Die Hauptangeklagte im Dresdner «Sachsensumpf»- Prozess hat am Montag detailliert ihren beruflichen Werdegang geschildert. Die frühere Referatsleiterin beim Landesamt für Verfassungsschutz muss sich auch wegen Verfolgung Unschuldiger verantworten. Ihr wird vorgeworfen, Daten auf der Basis von Gerüchten und Vermutungen gesammelt zu haben, was später zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft führte. Das Verfahren gilt als Neuland in der Rechtsgeschichte, weil erstmals eine Geheimdienst-Mitarbeiterin wegen einer solchen Anschuldigung vor Gericht steht. Die Frau sieht sich zu Unrecht angeklagt.