SÃ¤chsische Dampfschiffahrt reduziert Fahrten

Sächsische Dampfschiffahrt reduziert Fahrten

erschienen am 29.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Wegen anhaltenden Niedrigwassers können Elbdampfer in der Sächsischen Schweiz nur noch eingeschränkt verkehren. Die Sächsische Dampfschiffahrt hat ihre Fahrten zwischen Dresden und Bad Schandau nach Angaben vom Montag reduziert. Am Pegel Dresden wurden am Morgen 70 Zentimeter - normal sind zwei Meter - gemessen, in Schöna an der tschechischen Grenze 75 Zentimeter. «Vormittags reicht das Wasser noch», sagte ein Unternehmenssprecher. Die Termine am Nachmittag könnten jedoch derzeit nicht bedient werden.

Zudem sind auf der Strecke nur noch historische Schiffe im Einsatz, die Passagierkapazität ist daher eingeschränkt. «Wir wollen den Fahrplan trotzdem so gut wie möglich aufrechterhalten.» Schon 2015 hatte Niedrigwasser die Saison der Sächsischen Dampfschiffahrt beeinträchtigt.

Niedrigwasser herrscht derzeit in drei Viertel aller sächsischen Fließgewässer, wie eine Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfUG) sagte. «Anhaltende Trockenheit und fehlende Niederschläge machen sich bemerkbar.» Die Tendenz sei gleichbleibend.