SÃ¤chsische Kinder erben Bildungsweg der Eltern

Sächsische Kinder erben Bildungsweg der Eltern

erschienen am 08.09.2016



Wiesbaden (dpa/sn) - Sächsische Schulkinder wechseln nach der Grundschule größtenteils in die Schulform, die auch ihre Eltern besucht haben. Das geht aus einer Erhebung der Statistischen Bundesamtes über die Schulwahl von Kindern bis 15 Jahren hervor. Demnach kamen 2015 zwei Drittel der jungen Gymnasiasten aus Elternhäusern mit Abitur. An Realschulen kamen dagegen nur 16 Prozent aus einem Elternhaus mit dem höchsten Schulabschluss, gut 40 Prozent stammten aus Familien mit mittlerem Abschluss. Das Gymnasium ist im Freistaat die beliebteste Schulform: 44 Prozent der Kinder gingen in Sachsen nach der Grundschule aufs Gymnasium. Bundesweit waren es gut 40 Prozent.