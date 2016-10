SÃ¤chsische Kufen-Asse dominieren bei Anschub-Meisterschaften

Sächsische Kufen-Asse dominieren bei Anschub-Meisterschaften

erschienen am 01.10.2016



Oberhof (dpa/sn) - Die sächsischen Bob- und Skeleton-Athleten haben bei den ersten deutschen Anschub-Meisterschaften in Oberhof vier der fünf zu vergebenden Titel gewonnen. Im Zweier dominierte Zweier-Weltmeister Francesco Friedrich mit Anschieber Martin Grothkopp (Oberbärenburg) mit Bestzeiten in beiden Durchgängen. Ihr Vereins-Kollege Nico Walther siegte ebenso souverän im Vierer mit Phillip Wobeto, Marco Hübenbecker und Erik Franke, nachdem er im Zweier mit dem viermaligen Olympiasieger Kevin Kuske aus Potsdam Tagesdritter hinter den Österreichern Benjamin Maier/Markus Sammer und deutscher Meisterschaftszweiter geworden war. Friedrich startete nicht im Vierer.

Den Titel bei den Damen sicherten mit zwei Bestzeiten die WM-Vierten Steffi Schneider (Oberbärenburg) und Lisa Buckwitz aus Potsdam.

Überlegener Meister bei den Skeleton-Piloten wurde Team-Weltmeister Axel Jungk (Oberbärenburg) mit klaren 16 Hundertstelsekunden Vorsprung vor dem Oberhofer Michael Zachrau. Bei den Frauen landete seine Trainings-Kollegin Maxi Just mit deutlichen fünf Zehntelsekunden Rückstand hinter der überlegenen Tamara Seer (Bad Feinbach) auf dem zweiten Platz. Die bayerische Bob-Umsteigerin unterbot zweimal den Bahnrekord.