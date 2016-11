Sächsische Linke fordern Abschaffung der Sargpflicht

erschienen am 28.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Linken in Sachsen wollen die Sargpflicht abschaffen. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Montag berichtet, will die Partei bis 2018 einen Vorschlag für ein geändertes Bestattungsgesetz in den Landtag einbringen. Die Landtagsabgeordnete Marion Junge sagte MDR Aktuell, man fordere eine würdige und selbstbestimmte Form der Bestattung für alle Menschen. Deshalb sollte für Muslime die Tuchbestattung möglich sein. Nur noch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern besteht laut MDR die Sargpflicht für Beerdigungen. Im Islam werden Tote traditionell in ein Tuch eingewickelt beerdigt.