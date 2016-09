SÃ¤chsische Manufaktur stattet historische StraÃŸenbahn aus

Sächsische Manufaktur stattet historische Straßenbahn aus

erschienen am 09.09.2016



Potsdam/Chemnitz (dpa/bb) - Ein historischer Triebwagen der Potsdamer Straßenbahn aus dem Jahr 1907 ist nun komplett restauriert. Die Cammann Gobelin Manufaktur aus der Nähe von Chemnitz hat rot-goldene textile Überwürfe produziert, die den Originalen nachempfunden sind. Sie wurden an den Verein Historische Straßenbahn Potsdam übergeben, wie der Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie am Freitag mitteilte. In die Decken, die zu besonderen Anlässen die Holzbänke zierten, wurde der märkische Adler aus dem Potsdamer Stadtwappen eingewebt.

Bei der Herstellung sei mit unterschiedlichen Garnen experimentiert worden, sagte Peggy Wunderlich, eine der beiden Geschäftsführer von Cammann. Verwendet wurde am Ende Polyamid-Chenille. Passende Borten und Schnüre fertigte die Jende Posamenten Manufaktur in Forst (Spree-Neiße).

Der Potsdamer Straßenbahn-Verein hat seit 2008 rund 391 000 Euro gesammelt, um den Triebwagen fahrtüchtig zu machen. Rund 11 000 Euro sind für die historische textile Ausstattung eingeplant.