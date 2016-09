SÃ¤chsische SchulanfÃ¤nger tragen Sicherheitswesten

Sächsische Schulanfänger tragen Sicherheitswesten

erschienen am 19.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Erstklässler werden mit Sicherheitswesten für ihren Schulweg ausgestattet. Am Montag wurden ABC-Schützen der 96. Dresdner Grundschule stellvertretend für mehr als 36 000 Schulanfänger die leuchtend gelben Westen übergeben. Die bundesweite Aktion wurde von der ADAC-Stiftung «Gelber Engel» und der Deutschen Post organisiert. Die Westen reflektieren und machen Kinder vor allem in der dunklen Jahreszeit auf dem Schulweg sichtbarer. Auto- oder Lkw-Fahrer können die Mädchen und Jungen so aus bis zu 140 Metern Entfernung sehen. Das ist fast fünf Mal so weit wie bei dunkler Kleidung.

Nach Angaben des ADAC verunglückten 2015 in Sachsen 1312 Kinder unter 15 Jahren im Straßenverkehr, fünf von ihnen starben. Bei den Grundschülern zwischen sechs und neun Jahren wurden 376 Kinder in Unfälle verwickelt und dabei verletzt oder getötet. «Die Verkehrserziehung ist in Sachsen bereits im Kindergarten verankert und wird in der Grundschule konsequent weitergeführt», erklärte Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU).