Sächsische Staatskapelle spielt «Über Liebe und Hass»

erschienen am 28.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die russische Komponistin Sofia Gubaidulina hat ein Oratorium für die Sächsische Staatskapelle geschrieben. «Über Liebe und Hass» wird im Dresdner Symphoniekonzert am Sonntag erstmals in Deutschland gespielt. «Im Zentrum steht die Frage, was wird?», sagte die 85-Jährige am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Sie ist zum zweiten Mal Capell-Compositrice des Orchesters - und über den Niedergang der Kultur besorgt. Basis ihres Werkes für zwei Chöre, Orchester und vier Solisten ist ein Gebet von Franz von Assisi, das sie in einem Kloster entdeckte. «Ich war absolut begeistert, man kann sagen verliebt.»