Sächsischer Lotto-Spieler gewinnt rund 6,8 Millionen Euro

erschienen am 24.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Ein Lotto-Spieler aus dem Landkreis Bautzen hat 6,8 Millionen Euro gewonnen. Er hatte bei der Mittwochziehung sechs Richtige samt der passenden Superzahl auf seinem Tippschein, wie Sachsenlotto am Donnerstag mitteilte. Und der Tipper hatte doppelt Glück: Weil es in der zweithöchsten Gewinnklasse - sechs Richtige ohne Superzahl - bundesweit keinen Treffer gab, wurde ihm diese Gewinnsumme auch noch zugeschlagen. Der Lotto-Gewinner aus dem Kreis Bautzen ist in diesem Jahr der fünfte sächsische Lotto-Millionär.