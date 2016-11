Sächsischer NSU-Ausschuss vernimmt Staatsanwälte

erschienen am 04.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Der NSU-Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages vernimmt an diesem Montag erstmals zwei Justizvertreter. Der Zwickauer Oberstaatsanwalt Holger Illing und der Leitende Oberstaatsanwalt Uwe Wiegner sollen dann dem Gremium Rede und Antwort stehen, teilte die stellvertretende Ausschussvorsitzende Kerstin Köditz (Linke) am Freitag mit. Im Mittelpunkt stehen die anfänglichen Ermittlungen gegen Beate Zschäpe, nachdem sie am 4. November 2011 die geheime Unterkunft der Neonazi-Terroristen in der Zwickauer Frühlingsstraße in Brand setzte und flüchtete. Illig ermittelte damals wegen schwerer Brandstiftung gegen Zschäpe. Der Ausschuss hat bisher 17 Zeugen vernommen, zumeist Polizisten.

Die Terrorgruppe «Nationalsozialistischer Untergrund» (NSU) hatte jahrelang unentdeckt in Zwickau gelebt. Das Trio mit Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Zschäpe wird für zehn Morde und weitere Straftaten verantwortlich gemacht. Böhnhardt und Mundlos nahmen sich nach einem Banküberfall in Eisenach vor fünf Jahren das Leben. Zschäpe steht derzeit in München vor Gericht.