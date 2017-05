Sächsisches Kabinett tagt in Prag

erschienen am 19.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Die sächsische Staatsregierung wird ihre nächste Kabinettssitzung am kommenden Dienstag in Prag abhalten. Anlass ist der fünfte Jahrestag der Eröffnung des Sächsischen Verbindungsbüros in der tschechischen Hauptstadt. Zum Jubiläum wird auch der tschechische Vize-Premierminister Pavel Bĕlobrádek erwartet, wie die sächsische Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Regierungschef Bohuslav Sobotka wird bei einem anschließenden Empfang dabei sein, zu dem Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) Vertreter aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft ins Palais Liechtenstein eingeladen hat.