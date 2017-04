Säureunfall in Brauerei: ein Mensch leicht verletzt

erschienen am 25.04.2017



Chemnitz (dpa/sn) - In der Chemnitzer Brauerei Einsiedel hat ein Säureunfall am Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war ein Fass mit Säure beim Transport von einem Gabelstapler gefallen und dabei aufgebrochen. Die ätzende Flüssigkeit lief dann in die Kanalisation und von dort in den Fluss Zwönitz. Nach Angaben der Feuerwehr bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, da die Säure stark verdünnt werde, teilte die Polizei mit. Ein Mitarbeiter der Brauerei sei durch Einatmen der Dämpfe leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.