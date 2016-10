Sanierte Reichenbacher Goetheschule übergeben

erschienen am 28.10.2016



Reichenbach (dpa/sn) - Nach zweijähriger Bauzeit ist am Freitag die modernisierte Goetheschule samt Sporthalle und neuem Anbau in Reichenbach (Vogtland) übergeben worden. Der Freistaat förderte die Sanierung nach Angaben des Innenministeriums mit 4,4 Millionen Euro aus dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost. Das Schulgebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert und steht unter Denkmalschutz. Es gehört wie die 2005 sanierte, rund 120 Jahre alten Friedensschule zum Goethe-Gymnasium.