Sanierung der Allende-Oberschule in Bautzen

erschienen am 09.01.2017



Bautzen (dpa/sn) - Die «Dr.-Salvador-Allende-Oberschule» in Bautzen kann in diesem Jahr für 443 000 Euro energetisch saniert werden. Knapp 288 000 Euro stammten aus dem Förderprogramm «Brücken in die Zukunft», teilte das Umweltministerium am Montag mit. Unter anderem sollen die alten Fenster durch neue und energieeffiziente ersetzt werden. Nach Ministeriumsangaben wollen die Kommunen rund 2200 Projekte mit Hilfe des Förderprogramms umsetzen. Etwa die Hälfte der Projekte betrifft demnach den Aus- und Umbau von Kitas und Schulen. «Brücken in die Zukunft» wurde im Dezember 2015 vom Landtag mit einem Volumen von rund 800 Millionen Euro aufgelegt - das größte Investitionsprogramm in die kommunale Infrastruktur seit der Wende.