Sattelschlepper mit Quarzsand an Autobahn umgekippt

erschienen am 14.12.2016



Siebenlehn (dpa/sn) - Ein mit 25 Tonnen Quarzsand beladener Sattelschlepper hat am Mittwoch auf Höhe der Anschlussstelle Siebenlehn für Behinderungen auf der Autobahn A4 gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, sei der Lkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben umgekippt. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Für die länger andauernden Bergungsarbeiten war in Richtung Eisenach die rechte Fahrspur gesperrt. Dadurch kam es laut Polizei zu geringen Staus.