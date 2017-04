Schädlinge setzen Hauptquartier aus der Völkerschlacht zu

erschienen am 12.04.2017



Leipzig (dpa/sn) - Holzschädlinge setzen einem historischen Quartier aus der Völkerschlacht zu. Im denkmalgeschützten Torhaus Dölitz in Leipzig gebe es einen starken Insektenbefall, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Das ehemalige Schloss Dölitz, zu dem das Torhaus gehört, war während der Völkerschlacht 1813 ein französisches Hauptquartier. Es war nach Angaben der Stadt heftig umkämpft. Davon zeugten noch heute Kanonenkugeln in der Fassade des Torhauses. Die Holzschädlinge sollen in der kommenden Woche mit Gas beseitigt werden. Das fast 350 Jahre alte Gebäude werde komplett verpackt, damit die Gase nicht nach außen dringen. Nach der Schädlingsbekämpfung wird das Museum wieder geöffnet.