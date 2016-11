Schändung von NSU-Mahnmal: Findeiß beklagt Gleichgültigkeit

erschienen am 12.11.2016



Zwickau (dpa/sn) - Nach der Schändung des Mahnmals zum Gedenken an die Opfer des NSU-Terrors in Zwickau hat Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) die Gleichgültigkeit der Bevölkerung kritisiert. «Ich vermisse den Aufschrei», sagte Findeiß am Samstag dem Nachrichtensender MDR-Aktuell.

Dass Problem sei, dass man zum Alltag übergehe. Die SPD-Politikerin zog einen Vergleich zur Pogromnacht. 1938 habe die Bevölkerung auch hingenommen, dass Menschen verhaftet worden sind. «Und es gibt jetzt auch keinen Aufschrei, wenn das Andenken geschändet wird an die Opfer des NSU.» Sie wolle nicht unterstellen, dass es flächendeckend rechtsextremistisches Gedankengut gebe. «Aber es ist Ignoranz, es ist Gleichgültigkeit», meinte Findeiß.

Das aus elf bunten Bänken bestehende Mahnmal war in der vergangenen Woche von der Künstlergruppen «Sternendekorateure» errichtet worden. Die Objekte waren zunächst mit Farbe beschmiert und das Holz beschädigt worden. In der Nacht zum Dienstag dann kamen zwei der Bänke weg.

In Zwickau lebte das mutmaßliche NSU-Terror-Trio Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt bis zu seinem Auffliegen.