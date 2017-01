Schauspiel Leipzig lockt mehr Besucher an

erschienen am 10.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Mit 120 000 Besuchern hat das Schauspiel Leipzig im vergangenen Jahr rund 12 000 Theaterbegeisterte mehr als im Jahr davor gezählt. Bei den Eigenveranstaltungen des Hauses unter Intendant Enrico Lübbe stieg die Besucherzahl auf 87 500, wie das Schauspiel am Dienstag mitteilte. Das entsprach einem Plus von 5000 Besuchern. Die Auslastung des Theaters lag den Angaben zufolge bei insgesamt 76,1 Prozent, nachdem es im Vorjahr 73,5 Prozent gewesen waren.