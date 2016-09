Scheunenbrand im Landkreis Bautzen: keine Verletzten

erschienen am 09.09.2016



Fischbach (dpa/sn) - Auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebs im Landkreis Bautzen ist am Freitagmorgen Feuer ausgebrochen. Die Ursache des Brandes bei Fischbach war zunächst unklar, wie die Polizei in Görlitz am Freitag mitteilte. In dem Gebäude waren auch Ziegen untergebracht. Sie konnten unverletzt gerettet werden. Außerdem befanden sich Stroh und Landwirtschaftsmaschinen in der Scheune. Die Löscharbeiten dauerten am Freitagmorgen noch an. Verletzte gab es laut Polizei nicht.