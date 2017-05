Schießerei mit zwei Verletzten in Weißwasser

erschienen am 12.05.2017



Weißwasser (dpa/sn) - Ein 43-Jähriger hat am Freitagnachmittag in einem Laden in Weißwasser eine Schreckschusswaffe abgefeuert. Mit dem Schuss verletzte er einen 41-Jährigen, wie die Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage mitteilte. Der Angegriffene wehrte sich und verletzte den Schützen so schwer, dass dieser in ein Krankenhaus gebracht wurde. Täter und Opfer sollen sich gekannt haben. Nach einem Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks soll der 43-Jährige nach der Tat aus dem Laden gestürmt sein und auf der Straße weiter um sich geschossen haben. Dabei soll er auf einen Bus gezielt haben. Verletzt wurde dabei niemand. Der 41-Jährige habe den Schützen dann mit einem Hammer niedergeschlagen.