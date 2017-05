Schnapsflaschendieb zieht Pistolenattrappe in Supermarkt

erschienen am 09.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Ein Unbekannter hat in einem Leipziger Supermarkt Schnapsflaschen gestohlen und eine Pistolenattrappe gegen einen Kunden gerichtet. Der Dieb durchquerte den Kassenbereich und wollte den Markt am Montagabend verlassen, ohne die Flaschen zu bezahlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf eine Ansprache durch die Marktleiterin habe der Mann nicht reagiert. Am Ausgang habe sich dann ein Kunde dem Unbekannten in den Weg gestellt. Laut Polizei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Dieb eine Pistolenattrappe aus Kunststoff zog, die ihm der Kunde abnehmen konnte. Anschließend sei der Dieb ohne Beute geflüchtet.