Schnee und Glätte: Polizeidirektion Chemnitz zählt 116 Unfälle

erschienen am 03.01.2017



Chemnitz. Nach Schnee und Glätte auf den Straße der Region hat die Polizei am Dienstag eine erste Bilanz gezogen. Demnach kam es zwischen Montagfrüh und Dienstagfrüh im Bereich der Direktion Chemnitz zu 116 Unfällen. Es blieb zumeist bei Blechschäden. Die Unfälle seien darauf zurückzuführen, dass sich die Fahrer nicht genügend auf die Straßenverhältnisse eingestellt hätten, so die Polizei weiter. Bei sieben Unfällen wurden Menschen leicht verletzt.

Die Polizei rät angesichts des Wetters: Fuß vom Gas, auf längere Bremswege einstellen, ausreichend Abstand halten! (fp)