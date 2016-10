Schock für HC Leipzig: Bösch fällt mit Kreuzbandriss aus

erschienen am 28.10.2016



Leipzig (dpa) - Die Bundesliga-Handballerinnen des HC Leipzig müssen wegen eines Kreuzbandrisses bis zum Saisonende auf ihre Allzweckwaffe Tamara Bösch verzichten. Die Linkshänderin zog sich die Knieverletzung am Mittwochabend beim 33:19-Bundesligasieg gegen den SVG Celle zu, wie der Verein mitteilte. Am kommenden Dienstag soll die Schweizerin, die erst im Sommer zum HCL wechselte, operiert werden.

«Das ist wirklich sehr bitter und tut mir für Tamara unheimlich leid. Aber es hilft alles nichts, da müssen wir enger zusammenrücken. Tamara hat eine starke Physis, sie wird stärker zurück kommen» sagte HCL-Trainer Norman Rentsch. Dem Coach fehlen nun am Samstag beim dritten Spiel der Gruppenphase in der Champions League gegen den FTC Budapest mit den verletzten Saskia Lang, Franziska Mietzner und Bösch gleich drei Alternativen im Rückraum.