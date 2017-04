«Schöne Keramik» im Dresdner Kunstgewerbemuseum

erschienen am 28.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Keramik und Textilien: Das Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden plant bis zum Herbst zwei Ausstellungen im Schloss Pillnitz. Die Saison beginnt mit schwarzen Keramiken der in Berlin lebenden Künstlerin und Designerin Linde Burkhardt, im Juni folgt eine Schau mit Textildesign in Kooperation mit der Kunsthochschule Burg Giebichenstein Halle (Sachsen-Anhalt), bei der es um Experimente etwa mit Material und Farbe geht.

Ab Samstag sind unter dem Titel «Amor Búcaro» 14 Objekte im Wasserpalais zu sehen. Sie sind in der sehr alten Technik des Schwarzbrennens entstanden. «Zur Hälfte traditionelle Gefäße, die sie neu produzieren ließ, und eine freie künstlerische Serie», sagte Museumsdirektorin Tulga Beyerle. Die Schau entführe in Geschichte und Kultur Portugals und thematisiere die Verbindung von Handwerk, Kunst und Design. «Es ist beglückend für Menschen, die gern schöne Keramik sehen.»

Das 1876 entstandene Kunstgewerbemuseum hat seit 1962 sein Domizil im früheren Lustschloss August des Starken (1670-1733). Der nicht beheizbare Sommersitz ist jeweils von November bis April geschlossen. Im Zweiten Weltkrieg diente er als Auslagerungsort für Dresdner Kunstschätze. 2016 kamen knapp 45 500 Besucher in das Domizil des Kunstgewerbemusums, das aktuell mit «You May Also Like: Robert Stadler» auch im Stadtzentrum ausstellt.