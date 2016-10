Schuhe verraten Einbrecher: Festnahme bei Verkehrskontrolle

erschienen am 07.10.2016



Aue (dpa/sn) - Seine alten Treter haben die Ermittler auf die Spur eines Einbrechers in Aue (Erzgebirgskreis) gebracht. Der 40-Jährige hatte beim Diebstahl eines Kleintransporters seine Schuhe gegen darin gefundene Turnschuhe getauscht und am Tatort zurückgelassen, wie die Polizei in Chemnitz am Freitag mitteilte. Drei Tage später wurde das gestohlene Fahrzeug bei einer Verkehrskontrolle nahe Pirna (Sächsische Schweiz) entdeckt. Anhand der aus den Schuhen gewonnenen DNA-Spur konnte der Fahrer als Dieb identifiziert werden. Die Ermittler fanden heraus, dass der 40-Jährige keinen Führerschein hat, fast 2000 Kilometer mit dem Transporter gefahren ist und schon im Mai ein Auto in Ostsachsen gestohlen hatte. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.