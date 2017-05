Schule in Glauchau nach Gashavarie evakuiert

erschienen am 16.05.2017



Glauchau (dpa/sn) - Wegen der Havarie an einer Gasleitung ist in Glauchau eine Oberschule evakuiert worden. Rund 380 Schüler und Lehrer seien am Dienstag in Sicherheit gebracht worden, sagte Oberbürgermeister Peter Dresler der Deutschen Presse-Agentur. 45 Schülerinnen und Schüler seien zur Beobachtung in Krankenhäuser in Glauchau, Rabenstein, Zwickau, Limbach-Oberfrohna und im thüringischen Altenburg gebracht worden. Die Eltern seien informiert. «Wir können jetzt Entwarnung geben», sagte der Oberbürgermeister.

Bei Straßenbauarbeiten war am Morgen eine Gasleitung beschädigt worden und hatte einen Großalarm ausgelöst. Insgesamt waren nach Angaben des Oberbürgermeisters 50 bis 60 Personen von Polizei, Feuerwehr, Rettungskräften und Katastrophenschutz vor Ort im Einsatz. Der Unfallort wurde weiträumig abgesperrt. «Die Organisation der Kräfte hat sehr gut funktioniert», sagte Dresler.

Einige der Schüler hätten über Übelkeit und Kopfschmerz geklagt. Es habe aber zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte gesundheitliche Gefahr bestanden, betonte der Oberbürgermeister. Der Unterricht sei eingestellt worden, teilte die Polizei mit. Nach Stadtangaben soll an diesem Mittwoch wieder planmäßig unterrichtet werden.