Schulz sagt Auftritt bei Jusos am Freitag in Dresden ab

erschienen am 24.11.2016



Berlin (dpa) - EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat seine für Freitag geplante Rede auf dem Bundeskongress der Jusos abgesagt. Der SPD-Politiker komme aus gesundheitlichen Grünen nicht nach Dresden, sagte ein Sprecher des SPD-Nachwuchsorganisation am Donnerstag. Schulz hätte am Freitagabend bei den Jusos sprechen sollen. Am Donnerstag hatte er in Brüssel bekannt gegeben, dass er nach fünf Jahren als Parlamentschef wieder nach Deutschland wechseln will. Er gilt nun als Anwärter auf die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier (SPD) als Außenminister sowie als möglicher Kanzlerkandidat der SPD, wenn Parteichef Sigmar Gabriel nicht antreten will.