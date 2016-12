Schuppen und Haus brennen: rund 100 000 Euro Schaden

erschienen am 10.12.2016



Gröditz (dpa/sn) - Ein Brand in Gröditz (Landkreis Meißen) hat einen Schaden von rund 100 000 Euro angerichtet. Aus noch ungeklärter Ursache brach in einem Schuppen am Freitagabend ein Feuer aus, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte. Die Flammen sprangen rasch auf ein benachbartes Haus mit einem Ladengeschäft im Erdgeschoss aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.