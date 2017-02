Schwacher Zulauf für Demonstrationen in Leipzig

erschienen am 04.02.2017



Leipzig (dpa/sn) - Mehrere Demonstrationen in Leipzig haben am Samstag nur schwachen Zulauf gefunden. Zu einer Kundgebung einer «Bürgerbewegung Leipzig», die sich nach dem Ende von Legida formiert hat, kamen laut Polizei maximal 60 Teilnehmer. Angemeldet worden waren nach Angaben der Stadt 300 Personen. Die «Bürgerbewegung» verzichtete auch auf den vorgesehenen Demonstrationszug. Bei mehreren Protestkundgebungen, unter anderem einem «antirassistischen Neujahrsempfang», zählte die Polizei zusammen 110 Teilnehmer. Alles sei friedlich geblieben. Die Polizei nahm lediglich zwei Anzeigen wegen Beleidigung auf.