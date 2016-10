Schwangere in Dresden von Senior attackiert und verletzt

erschienen am 01.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Eine Schwangere ist in Dresden von einem Unbekannten attackiert und verletzt worden. Ein älterer Mann habe die 27-Jährige gegen die Schulter geschlagen, als sie mit dem Kinderwagen an einer Straßenbahnhaltestelle aussteigen wollte. Die junge Frau verlor das Gleichgewicht und stürzte mit dem Kinderwagen zu Boden. Die Frau sowie ihr ein Jahr alter Sohn wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Für den Vorfall, der sich bereits Mitte September ereignete, sucht die Polizei nun Zeugen. Der unbekannte Senior hat den Angaben zufolge weiße Haare und hatte einen Gehstock dabei. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.