Schwedisches KÃ¶nigspaar in Leipzig: Keine Zeit fÃ¼r Shopping bei Ikea

Schwedisches Königspaar in Leipzig: Keine Zeit für Shopping bei Ikea

Das schwedische Königspaar besuchte Leipzig. Für die Bevölkerung gab es nur zwei Wink-Termine. Doch vor der Presse erzählen Carl XVI. Gustaf und Silvia auch Privates.

Von Oliver Hach

erschienen am 09.10.2016



Leipzig. Waren Sie schon einmal zum Shopping bei Ikea? Die Frage an Carl XVI. Gustaf sorgt für allgemeine Erheiterung. Es ist Samstagnachmittag, das schwedische Königspaar ist in die Alte Nikolaischule gekommen - für eine "kurze Pressebegegnung", wie es im Protokoll heißt. "Ich hoffe, Sie haben interessante Fragen", hatte die Sprecherin des Königshauses den wartenden Journalisten gesagt. Da will man sich nicht lumpen lassen.

Vier Tage waren König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden auf Staatsbesuch in Deutschland. Sie reisten nach Berlin, Hamburg, Wittenberg - und zum Schluss nach Leipzig. 12.45 Uhr fuhr am Samstag die Mercedes-Stretch- limousine am Alten Rathaus vor.

Etwa 1000 Zuschauer verfolgen die Begrüßung durch Blumenmädchen Elin Fornhammar, Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Als sich das Königspaar auf dem Balkon zeigt, gibt es Applaus, blau-gelbe Fähnchen werden geschwenkt. Im Osten Deutschlands, das bestätigte jetzt wieder eine Umfrage, ist kein anderes Land so beliebt wie Schweden.

Und es ist ein Land mit einer modernen Monarchie: 1972 hatte Carl Gustaf bei den Olympischen Spielen in München die Hostess Silvia Sommerlath kennengelernt, vier Jahre später heiratete er die Deutsch-Brasilianerin, eine Frau aus dem Volk - bis dahin ein Tabu. Mit einem neuen Thronfolgegesetz schaffte Schweden 1980 diese Regel der Ebenbürtigkeit ab. Seitdem gilt auch: Das erstgeborene Kind wird Thronfolger - egal ob Junge oder Mädchen. Erst so wurde Victoria zur Kronprinzessin.

In Leipzig gehen König und Königin nach dem Mittagessen getrennte Wege: Der naturwissenschaftlich interessierte Carl Gustaf besucht das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, wo ihm sein Landsmann Svante Pääbo, ein berühmter Mediziner und Biologe, neueste Erkenntnisse aus der Forschung am Neandertaler erklärt, nach denen heutige Europäer und Asiaten bis zu 4 Prozent Neandertaler-Gene in sich tragen.

Königin Silvia nimmt unterdessen an einer Tagung der World Childhood Foundation teil - eine Organisation zur Verteidigung der Kinderrechte, die von ihr 1999 mit ins Leben gerufen wurde. Hinterher verkündet sie: Leipzig wird als erste deutsche Stadt ein Barnehus ("Kinderhaus") bekommen, in dem missbrauchte Kinder betreut werden. In kindgerechter Umgebung baue dort ein Psychologe das Vertrauen zu dem Kind auf, bis es seine schreckliche Geschichte erzählt. "Alle, die Fragen haben, ob Polizei oder Richter, befinden sich in einem Nebenraum hinter einer Glasscheibe."

Beeindruckt zeigen sich Carl Gustaf und Silvia von der Nikolaikirche, wo 1989 die friedliche Revolution in der DDR begann. Ein Onkel Silvias war zu DDR-Zeiten Theologieprofessor an der Uni Leipzig. Von ihm habe sie gehört, dass in der Kirche damals der schwedische Psalm "Die Mauern, die uns umgeben" gesungen wurde. Heute sei es ihnen eine Freude gewesen, so die Königin, der Kirche ein schwedisches Psalmbuch zu schenken, in dem auch dieser Psalm enthalten ist.

Und Ikea? Carl Gustaf antwortet, als Monarch habe man keine Zeit zum Einkaufen. Aber er habe sehr wohl schon eine Ikea-Filiale besucht - in Hongkong. Das beweist wieder einmal, wie schwedische Kultur tatsächlich in aller Welt verbreitet wird: durch Möbelhäuser.