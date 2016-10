Schweißarbeiten verursachen Dachstuhlbrand: hoher Schaden

erschienen am 18.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Bei Schweißarbeiten ist in Leipzig ein Dachstuhlbrand ausgelöst worden, bei dem ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstand. Zwei 33 und 34 Jahre alte Mitarbeiter einer Baufirma hatten am Montag mit einem Gasbrenner auf dem Dach gearbeitet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Plötzlich sei ein Feuer entstanden, das sich schnell ausbreitete. Zunächst hätten die Männer versucht, der Brand mit einem Feuerlöscher und Wasser zu bekämpfen, was jedoch misslang. Die Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass der Dachstuhl komplett ausbrannte. Bewohner des Hauses kamen nicht zu Schaden.